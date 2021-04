Kessié: “Sogno di giocare la Champions League con il Milan”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di 'SportWeek'. L'anticipazione dell'intervista che uscirà domani mattina

Franck Kessié , centrocampista del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', che uscirà integralmente domani mattina. La 'rosea' oggi in edicola , però, riporta in anteprima alcune dichiarazioni del 'Presidente'. Eccole qui di seguito.

"Sogno di giocare la Champions League con il Milan, la squadra per cui tifavo da bambino. Ci giocavo alla PlayStation, andavo matto per Andriy Shevchenko: era facile, negli anni in cui ero piccolo vincevano tutto. Ora per tornare grandi, dobbiamo avere la mentalità da grande".