GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 aprile 2021

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimović con il Milan . Firma fino al 30 giugno 2022 , incasserà 7 milioni di euro netti. Il commento dello svedese: "Questa è casa mia, vorrei restare a vita".

Steven Zhang è in arrivo per fare chiarezza con Antonio Conte sul nuovo progetto dell'Inter. Nei posticipi di ieri in Serie A, Roma-Atalanta 1-1 e Napoli-Lazio 5-2.