Kakà su San Siro: “Capisco che il calcio sia business, ma qualcosa deve restare”

VERSO INTER-MILAN – L’ex numero 22 brasiliano, Pallone d’Oro nel 2007 col Milan, Ricardo Kakà ha parlato del club rossonero in vista del derby di domani sera alla Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ha parlato anche del futuro di San Siro: “Mi auguro che mantengano qualche elemento architettonico. Capisco che il calcio sia business e che non ci si possa fermare al sentimento, ma qualcosa deve restare. Il Maracanà ha cambiato faccia tante volte e non è più la stessa cosa, ma c’è ancora la sua storia dentro”, le parole dell’ex fantasista verdeoro. Queste, invece, le dichiarazioni del suo ex compagno di nazionale Lucio>>>

