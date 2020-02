Inter-Milan, Lucio: “Ibra attaccante molto forte. Paquetà? L’Europa non è il Brasile”

VERSO INTER-MILAN – L’ex difensore dell’Inter, il brasiliano Lucio, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e tra le altre cose ha parlato anche del Milan e di alcuni singoli.

Su Ibrahimovic: “E’ un attaccante molto forte e molti dicono che sia arrogante, ma non lo conosco abbastanza per confermare questo giudizio. Marcarlo non è facile, i corpo a corpo con lui non sono facili perché è grande e forte. Quando ci giocavo contro la prima cosa a cui pensavo era il pallone, non il corpo”.

Su Paquetà: “In Italia non lo sto seguendo molto, sono sincero. Me lo ricordo al Flamengo: ha tecnica e visione di gioco, però in Brasile c’è un altro modo di giocare, più lento e più tecnico. In Europa è diverso e giocatori così quando arrivano soffrono se non sono preparati”.

Un pronostico sul derby: “Finisce 3-1 per l’Inter, ne sono sicuro”. Queste, invece, le parole del connazionale Kakà>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android