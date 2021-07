Kaio Jorge incanta il Milan. Il suo ex tecnico: “Da 10 in pagella”

Luciano Santos, ex allenatore di Kaio Jorge, obiettivo di mercato del Milan, ha parlato molto bene del talento brasiliano: le dichiarazioni

Il Milan, come noto, sta trattando con il Santos per l'acquisto di Kaio Jorge. Il club rossonero, infatti, ritiene che sia proprio lui, attaccante brasiliano classe 2002, l'elemento più adatto da far crescere al fianco dei veterani Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud per assicurare al Diavolo un futuro roseo.

I rossoneri, come riferiscono più fonti, hanno già l'accordo con l'entourage di Kaio Jorge. Il Milan avrebbe voluto portarlo in Italia a parametro zero nel gennaio 2022, giacché il contratto del calciatore con la compagine del 'Vila Belmiro' scadrà il prossimo 31 dicembre.

Il giocatore, però, non vuole lasciare il 'Peixe' con un palmo di naso e, pertanto, il Milan ha deciso di anticipare il suo acquisto a questa sessione di calciomercato. A patto che, però, tra commissioni per gli agenti e indennizzo per il cartellino, l'operazione Kaio Jorge non venga a costare, per il Milan, più di 10 milioni di euro.

Intanto Luciano Santos, suo ex tecnico nelle giovanili della squadra omonima, lo ha presentato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. "Già dai primi allenamenti abbiamo capito che si trattava di un calciatore differente, con enorme potenziale. E io sono felice di averlo accompagnato al Santos fino ai 16 anni".

"Può ricoprire diversi ruoli - ha proseguito l'ex allenatore di Kaio Jorge, che tanto piace al Milan -. È un goleador, un centravanti. Ma ha piedi ed intelligenza da mezza punta ed il passo da ala. Bisogna solo farlo maturare". "Saltò dall'Under 17 alla Prima Squadra del Santos in un baleno - ha continuato -. Aveva già i crismi del protagonista, anche se era un ragazzino allegro. Scherzava, aveva la battuta facile con i compagni, ma quando c'era da fare sul serio, sapeva essere disciplinato".

Il talento, quello, non gli è mai mancato. "Kaio Jorge tira con entrambi i piedi - ha concluso Luciano Santos -. È bravo di testa, veloce, si allena con volontà. Gli do 10 in pagella: ha tutto per avere successo".