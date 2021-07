Calciomercato Milan – Sì di Kaio Jorge: serve l’intesa con il Santos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge ha detto di sì al Diavolo. I rossoneri, ora, devono cercare un accordo con il 'Peixe'

Il Milan, già in questa sessione di calciomercato, vuole mettere le mani su Kaio Jorge. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è in pole position per l'acquisto dell'attaccante brasiliano, classe 2002, di proprietà del Santos.