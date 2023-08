Juventus, Szczesny: “Vogliamo lottare per gli obiettivi più alti”

Le parole di Wojciech Szczesny

"Avremo sicuramente tutto il tempo per lavorare durante la settimana. Quando giochi partite ogni due giorni, il programma della settimana prevede che giochi una partita, poi ti alleni per il recupero, poi ti prepari per la partita successiva e scendi in campo. Non c'è tempo per costruire durante la stagione. Ora tutto sembrerà un po' diverso. Dobbiamo abituarci e lavorare il più possibile per raggiungere il successo in quelle competizioni da cui non siamo ancora stati espulsi e in cui possiamo giocare. Voglia di scudetto? C'è, ma onestamente, questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver vinto un campionato avevi voglia di vincerne un altro. C'è frustrazione per il fatto che non abbiamo avuto successo ultimamente. C'è la motivazione per tornare a lottare per gli obiettivi più alti".