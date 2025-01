Juventus-Milan, Boban affossa i rossoneri: “Inesistenti, passività assurda”

Zvonimir Boban , ex calciatore ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', nel pre partita di Club Brugge - Juventus , soffermandosi in modo particolare sulla prestazione del Milan contro i bianconeri. Nella sua disamina, l'attuale opinionista sportivo ha definito il Diavolo inesistente e di una passività assurda e dolorosa. Un commento duro quello del croato che negli ultimi mesi non si è tirato indietro quando ha dovuto criticare il club che tanto gli ha dato da giocatore. Ecco, dunque, le sue parole.

Juventus-Milan, Boban attacca la squadra: parole durissime sulla prestazione

Sulla Juventus: "L’esclusione di Vlahovic? È una scelta tecnica, io non me la spiego. Credo che a lungo andare possa avere solo dei controeffetti. Vlahovic è un punto di riferimento, non è un giocatore di grande qualità ma è un ottimo giocatore. Nico Gonzalez non è un punto di riferimento e alla Juve manca questo. Come scelta a me non convince poi vediamo".