Juventus-Milan, Bernardeschi: “Occhio a Morata! E su Conceicao dico …”

Federico Bernardeschi, ex calciatore bianconero ed attualmente in forza al Toronto FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulla sfida tra Juventus e Milan, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana 2024/2025. In merito ai rossoneri il toscano ha spiegato come sia difficile da decifrare la sfida con uno come Sérgio Conceicao in panchina, indicando Alvaro Morata come un possibile fattore. Ecco, dunque, le sue parole.