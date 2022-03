Juventus, Danilo: “Theo Hernandez e Leao gli avversari più difficili da affrontare”

Danilo, difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista in cui ha confessato che gli avversari più duri sono Theo Hernandez e Leao

Intervenuto su canale 'YouTube' della Juventus, Danilo ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver disputato la gara numero 100 con i bianconeri. Questo l'intervento del difensore brasiliano: "Sono in una delle squadre più grandi al mondo, fare 100 presenze non è facile. Provo tanto orgoglio, indossare questa maglia una volta sarebbe stato un orgoglio e cento è speciale. Significa che il club ha fiducia nel mio lavoro e questo va ripagato con le prestazioni. Il trofeo più speciale? Dico la Coppa Italia dell’ultima stagione. Non riuscivamo a fare tanti risultati di fila. Per la squadra è stato un premio per il lavoro e la resilienza. E’ stata speciale anche perché è stata una delle prime partite con un po’ di tifosi".