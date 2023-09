Juventus, Allegri: “Essere attaccati a Milan e Inter è già una soddisfazione”

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' dopo il successo contro l' Empoli , spiegando come trovarsi ancora vicini a Milan , Inter e Napoli in classifica sia da considerarsi una soddisfazione. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimiliano Allegri

"Il calcio è strano e gli altri giocano una partita ogni tre giorni, pur avendo rose importanti. Noi siamo una squadra giovane e con meno esperienza, quindi dobbiamo considerare gli errori che vengono fatti. Su quelli lavoriamo e bisogna stare tranquilli, l'importante è avere una squadra solida in campo, c'è da crescere sulla gestione della partita. La solidità difensiva ti permette di essere più bravo in attacco, le cose sono collegate. I ragazzi hanno voglia, c'è entusiasmo e corriamo. Come diceva Braida, aiuta. Dobbiamo avere la voglia e l'entusiasmo di stare attaccati a Milan, Inter e Napoli e già stasera essere con loro è una soddisfazione, così come essere sopra le altre. Dopo Udine ho sentito grandi elogi alla Juventus ma io ero arrabbiato… Col Bologna, che la Juve è stata giustamente criticata, abbiamo subito due-tre tiri in porta".