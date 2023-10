Juventus, Allegri: “Si dice sempre chi è favorito o no, coppe o non coppe”

Intervistato dai microfoni di Dazn, dopo il pareggio contro l' Atalanta , il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , ha parlato in vista della corsa scudetto. L'allenatore bianconero ha spiegato che si dice sempre chi sia favorito e chi no, ma che la sua squadra deve rimanere attaccata ai primi 4 posti in classifica. Ecco le parole di Allegri .

"Neanche il Torino gioca le coppe, avremo una settimana per preparare la partita. In campionato si dice sempre chi è favorito o no, coppe o non coppe, dobbiamo rimanere attaccati ai primi 4 posti, per crescere anche in autostima".