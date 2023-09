Joao Mario (Porto): “Leao l’avversario più pericoloso che io abbia affrontato”

"Probabilmente Rafael Leao, nella partita contro il Milan non è stato affatto facile marcarlo. Lui quando accelera è imprendibile e diventa veramente pericoloso. Ma non solo Leao. Anche Toto-Ekambi, per esempio, mi ha più volte messo in difficoltà. Certo, una volta che vai a giocare in Champions League il livello si alza e la qualità dei giocatori è veramente molto alta". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>