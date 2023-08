Jacobelli: “A cosa serve il VAR se bisogna correggere una decisione?”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato del rigore non concesso al Bologna durante il match contro la Juventus

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato del rigore non concesso al Bologna durante il match contro la Juventus : "Gli errori sono stati talmente evidenti che le polemiche sono inevitabili. Il problema è che quando veniamo a sapere che ricorrere al VAR corrisponde a un peggioramento del giudizio della prestazione dell’arbitro. Qui abbiamo trovato il punto. Cosa ci vuole a ricorrere al VAR se bisogna correggere una decisione sbagliata? Per quale motivo bisogna penalizzare un arbitro che corregge un suo errore? Si parla di un giudizio molto positivo dato a Di Bello dopo la prestazione di Juve-Bologna. Mi chiedo che partita abbia visto chi ha giudicato l’operato dell’arbitro".

Infine, il noto giornalista ha concluso parlando dell'addio di Mancini dalla Nazionale: "Devo essere sincero, sono molto deluso per la stima che ho sempre nutrito nei confronti del commissario tecnico. Va ricordato l'apice della gestione Mancini, toccato con la vittoria dell'Europeo che mancava da 53 anni. L'epilogo però tra la Federazione e Mancini doveva essere diverso, bisogna prendere delle decisioni in maniera diversa. Ognuno ha il diritto di fare delle scelte, però va fatto con tempi diversi".