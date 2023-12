Jacobelli: “Momento arbitrale negativo, il protocollo VAR crea confusione”

Xavier Jacobelli, giornalista ed opinionista a TMW Radio, ha parlato del momento che stanno attraversando gli arbitri in Italia

Xavier Jacobelli , giornalista e opinionista a TMW Radio, è intervenuto durante L'Editoriale e ha parlato della situazione arbitrale in Italia.

Jacobelli ha detto: "Alle radici del problema e dell’attuale momento negativo della categoria arbitrale c’è il protocollo del VAR che è terribilmente bizantino e alimenta confusione. Le riunioni tra arbitri e allenatori per spiegare come ci si deve comportare hanno poco senso, da quando è stato introdotto il VAR sono stati ridotti leggermente gli errori, ma aumenta le polemiche per la poca chiarezza e la discrezionalità dell’arbitro. Poi le lamentele preventive sono gravi, ma il protocollo VAR è un elemento di grande confusione".