Jacobelli: “Scudetto? Vediamo come partiranno Juventus, Milan e Inter”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato del Milan e della corsa Scudetto per il campionato che si sta per aprire: "Il Napoli per sua fortuna ha trattenuto Osimhen. Serviranno i primi tre turni per stabilire i primi valori in campo. Vediamo come partiranno Juve, Milan e Inter. Dopo il comunicato congiunto, la Lazio ha finalmente fatto mercato".