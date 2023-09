Jacobelli: “Altro errore capitale di Donnarumma. Giusto sia titolare?”

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Gianluigi Donnarumma in Nazionale

Xavier Jacobelli , noto giornalista, ha espresso il proprio parere sull'ex portiere del Milan , Gianluigi Donnarumma , sulle colonne di 'Tuttosport', in edicola questa mattina. Jacobelli si chiede se sia giusto che l'estremo difensore del PSG sia titolare in Nazionale. Ecco, quindi, le sue parole.

Il pensiero di Xavier Jacobelli su Gianluigi Donnarumma

"Ahia Donnarumma, altro errore capitale: giusto sia titolare? Frustrante è stato il debutto di Luciano Spalletti, tradito da Donnarumma sulla punizione di Bardhi che ha visto partire in ritardo, come quando Trajkoski l'aveva infilato a Palermo. Da Palermo a Skopje, due errori micidiali del portiere PSG che, tra i molti dolori, bruciano ancora di più: è arrivato il momento di interrogarsi se Donnarumma debba continuare a essere titolare".