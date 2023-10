Italia Under 21, Nasti cacciato dal ritiro per un pugno a Ruggeri | News

Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan, sarebbe stato escluso dal ritiro dell'Italia Under 21 per un pugno a Matteo Ruggeri

Alcune ore fa la FIGC aveva emesso un comunicato con il quale spiegava che Marco Nasti sarebbe tornato a casa dal ritiro dell'Under 21 per motivi disciplinari. Inizialmente, però, non era specificato il motivo dell'esclusione dell'attaccante di proprietà del Milan, ma in prestito al Bari.