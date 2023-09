Donadoni: “Italia non competitiva. Spalletti non può fare miracoli”

"L’Inghilterra ha segnato alla Macedonia sette gol, noi uno a fatica - ha proseguito l'ex esterno offensivo del Milan -: non c’è questa differenza, ma il gap di qualità è ormai evidente. Il “materiale” tecnico a disposizione di Spalletti è questo, non può fare miracoli. Se manca la tecnica, però, dovremmo mettere in campo il carattere. Fin da stasera".

"Abbiamo pochi giocatori internazionali. Gli avversari si accorgono che ..." — Donadoni ha poi rincarato la dose parlando dell'Italia: "Abbiamo giocatori internazionali, ma pochi. Penso a Nicolò Barella, a Sandro Tonali. Succedeva anche ai miei tempi che qualcuno non riuscisse a confermare in azzurro quello che faceva in campionato. Un esempio è sotto gli occhi di tutti: Roberto Mancini con i club faceva cose strabilianti, con l’Italia non ha mai raggiunto quei livelli".

"Storicamente giocare contro l'Italia non è mai facile, ma ora gli avversari si accorgono che alcune cose non ci riescono più e ne approfittano - ha chiosato l'allenatore ex Bologna -. Spalletti è intelligente e preparato, ma ha una grande responsabilità. Deve tirar fuori il massimo da quello che ha a disposizione. Dipende anche da lui".

