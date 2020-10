Italia-Olanda, Donnarumma: “Occasioni non sfruttate. Ora le vinciamo tutte”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi Donnarumma è stato tra i protagonisti di Italia-Olanda, quarta giornata di Nations League. Autore di una parata, sul risultato di 1-1 (poi risultato finale), straordinaria su Depay: un intervento, un miracolo, un classico per Gigio. Queste le sue parole a Rai Sport nel post-partita:

“Ci tenevamo a vincere e far bene, non ci siamo riusciti. Partita dura, più occasioni limpide noi ma non sfruttate. Va bene così, l’importante è non perdere. Vinceremo le prossime due partite: certo, è il nostro obiettivo vincerle tutte. L’Olanda è forte, lo sappiamo – conclude Donnarumma – nessun passo indietro. Giochiamo il nostro calcio”.

