Nations League – Italia-Olanda 1-1: Donnarumma salva-risultato!

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – A distanza di pochi giorni dal pareggio in trasferta contro la Polonia, per l’Italia di Roberto Mancini è ancora tempo di Nations League. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida Italia-Olanda, quarto match del girone A di Nations League. Il match si è concluso con un pareggio per 1-1.

PRIMO TEMPO – Prima frazione che vede gli Azzurri andare subito in vantaggio, al 16′ con Lorenzo Pellegrini dopo splendida invenzione di Barella. Dura poco il vantaggio dell’Italia, che subisce il pareggio da Van De Beek dopo una bella azione degli Orange. Barella instancabile (qualità e quantità in mezzo al campo), Frenkie de Jong è classe pura in qualsiasi zona del campo agisca. Il primo tempo di Italia-Olanda si chiude sull’1-1.

SECONDO TEMPO – La ripresa è molto più vivace, con tanto azioni pericolose da una parte e dall’altra. Cominciano gli ospiti con un bellissimo tiro a giro rasoterra, ma la risposta di Gianluigi Donnarumma è oltremodo splendida: Gigio si tuffa alla sua sinistra e sfiora quel tanto che basta per impedire al pallone di finire in porta.

La paratone del 99 del Milan, dà il là ai compagni che creano tre pericoli: il primo con Immobile, che non approfitta dell’errore difensivo e da solo davanti a Cillessen, gli calcia addosso. Poco dopo vanno vicini al gol prima Bonucci, poi D’Ambrosio su calcio di punizione da destra. Nel finale l’Italia avrebbe qualche chance per andare in gol, ma gli Azzurri non riescono a trovare l’ultimo passaggio decisivo. L’Olanda tira i remi in barca, sperando in qualche contropiede.

