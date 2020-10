Turchia, gol e assist di Calhanoglu contro la Serbia (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu impegnato con la sua Turchia nel match contro la Serbia. Il numero 10 del Milan ha segnato il gol che ha riaperto il match: la sua Nazionale era sotto 0-2, poi l’inserimento e il gol che non lascia scampo al portiere (video in basso). Poco dopo è arrivato anche il pareggio, firmato da Tufan.

Calhanoglu parte centrale, sulla trequarti: finta due volte il tiro, salta altrettanti avversari poi chiede l’uno-due al compagno che lo mette davanti alla porta. Tiro di prima intenzione di Hakan, che non ha bisogno nemmeno di angolarla troppo: portiere facilmente battuto.

C’è anche l’assist, involontario, per il gol del definitivo 2-2: rimonta completata. Calhanoglu prova il tiro al volo, la palla rimbalza in modo strano e diventa un assist per il compagno Tufan che davanti la porta non può sbagliare.

