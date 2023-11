Italia-Macedonia del Nord, Spalletti: “Sfida ancora più eccitante”

Luciano Spalletti, allenatore azzurro, ha parlato alla 'Rai' prima di Italia-Macedonia del Nord, partita della 9^ del girone C

"Spesso con le squadre bisogna essere sintetici e i termini rendono tutto più semplice. Quando colpiscono chi li ascolta diventa più facile metterli in pratica. Essere blocco unito diventa fondamentale, essere allacciati, ed è un riferimento a quello che dobbiamo fare in campo. Contano le pressioni, la costruzioni ed essere blocco squadra molto corto per riuscire a fare un buon calcio".