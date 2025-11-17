Italia, Grosso: 'Fare paragoni con il 2006 non aiuta i giovani. Su Esposito..'

Sull'attaccante nerazzurro Pio Esposito: "È un ragazzo giovane, forte, si sta affacciando anche a livelli altissimi sia con l'Inter sia con la Nazionale. Esposito è una cosa bella nel nostro calcio. Diciamo spesso che necessitiamo di ragazzi nuovi. Lui è la dimostrazione è che i ragazzi ci sono e sono anche bravi. Partiamo da loro per ricostruire qualcosa di bello".