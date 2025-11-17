Italia, Grosso: 'Fare paragoni con il 2006 non aiuta i giovani. Su Esposito..'

Pianeta Milan
Italia, Grosso: “Bisogna alzare il livello della Nazionale con l’energia dei giovani. Su Esposito …”

L'Italia di Gattuso crolla 1-4 contro la Norvegia dopo un buon primo tempo. Unica nota lieta è il gol di Pio Esposito, talento del 2005. Fabio Grosso invita a evitare paragoni col 2006 e sottolinea l'importanza dei giovani
L'Italia di Gennaro Gattuso è caduta sotto i colpi della Norvegia. A 'San Siro' il risultato recita 1-4 in favore della nazionale scandinava. Dopo un primo tempo giocato bene dagli azzurri e terminato 1-0, gli ospiti sono tornati in campo con una cattiveria agonistica diversa e hanno ribaltato la partita, segnando addirittura quattro gol in un tempo. Una delle poche note positive della brutta serata del Meazza è il gol di Pio Esposito. Il classe 2005 dell'Inter si conferma una speranza per il futuro della Nazionale, anche in vista dei playoff di marzo. Il bomber nerazzurro ha trovato il terzo gol con la maglia azzurra in cinque presenze.

Le parole di Fabio Grosso sulla Nazionale e su Esposito

L'eroe dell'ultimo Mondiale azzurro Fabio Grosso ha parlato a proposito della Nazionale di Gattuso e del giovane Esposito, durante la trasmissione Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Ecco il commento sul momento dell'Italia e sugli azzardati paragoni con la squadra del 2006: "Dobbiamo alzare il nostro livello e possiamo farlo mettendo dentro energia fresca, con ragazzi che vogliono ambire a palcoscenici importanti. Continuare i paragoni col passato e con la Nazionale del 2006 non aiuta i giovani. Credo tanto nelle qualità dei ragazzi, dobbiamo essere bravi noi a saper metterli nelle condizioni giuste per potersi esprimere".

Sull'attaccante nerazzurro Pio Esposito: "È un ragazzo giovane, forte, si sta affacciando anche a livelli altissimi sia con l'Inter sia con la Nazionale. Esposito è una cosa bella nel nostro calcio. Diciamo spesso che necessitiamo di ragazzi nuovi. Lui è la dimostrazione è che i ragazzi ci sono e sono anche bravi. Partiamo da loro per ricostruire qualcosa di bello".

La Nazionale di Gattuso non ha talento? "Dire continuamente quello che ci manca non aiuta a ottenere quello che serve. Dobbiamo essere equilibrati a riconoscere determinate mancanze evidenti in questi ultimi anni e ovviamente non mi riferisco solo ai giocatori. Bisogna lavorare per riempire queste mancanze, come la nostra Nazionale merita".

