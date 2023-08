Italia Femminile, Girelli: “Col Sudafrica una finale, dobbiamo vincere”

Intervistata dai microfoni del canale ufficiale della FIGC, l’attaccante dell’Italia Femminile, Cristiana Girelli, ha parlato in vista dell’ultima sfida del girone contro il Sudafrica. Match in cui le azzurre saranno chiamate a vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. Ecco le sue dichiarazioni: "Guardiamo avanti, è la sola cosa da fare, dopo il match ci siamo parlate e vi confermo che siamo ancora più unite e desiderose di lottare il nostro obiettivo: passare il turno. Dipende tutto da noi, ed è in questo momento che deve uscire la nostra forza e la nostra unione".