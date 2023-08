Sacchi: “Mancini? Sono dispiaciuto, all’inizio non ci credevo”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle dimissioni rassegnate da Roberto Mancini

Arrigo Sacchi , ex tecnico del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'agenzia 'ANSA', soffermandosi in modo particolare sulla decisione da parte di Roberto Mancini di dimettersi da CT dell' Italia .

L'ex allenatore rossonero ha rivelato di non aver creduto inizialmente alla notizia appresa. Di seguito le sue parole. "L'unica cosa che posso dire è che quando l'ho saputo sono rimasto dispiaciuto. Non ci credevo".