Jacobelli: “Mancini è solo l’ultima cocente delusione di Gravina”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato delle dimissioni di Roberto Mancini come ct della Nazionale: "È solo l’ultima cocente delusione di Gravina, lenita solo in parte dalla vittoria dell’Under 19 e della finale dell’Under 20. Senza dimenticare il fallimento dell’Italia femminile al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda".