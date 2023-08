Bergomi: “Se devo fare un nome per il dopo Mancini dico Spalletti”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile sostituto di Roberto Mancini

Le parole di Giuseppe Bergomi

«Se devo fare un nome, dico Luciano Spalletti: vero che voleva un anno sabbatico, ma quello che mi è parso di capire avendolo visto recentemente è che ha tanta voglia di allenare e rimettersi in gioco. Conte? I cavalli di ritorno in Nazionale non hanno mai convinto, sarei più per Spalletti». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Ekitike: ruolo, dati e skills