Isco: “Ho ricevuto offerte dall’Italia. Non chiudo le porte a niente”

Isco , fantasista spagnolo accostato in passato anche al Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Marca', soffermandosi in modo particolare sul proprio futuro. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Isco sul proprio futuro

"Non voglio andare in pensione. Gioco a calcio da quando avevo tre anni e non ho mai smesso. Tornerò presto: ho ricevuto offerte dall'Italia, dalla Turchia, dall'Arabia, dalla Spagna, ma non ero mentalmente preparato. Ora lo sono. La mia priorità è andare all'estero. Ho giocato a Valencia, Malaga, Siviglia e Madrid. Vorrei provare l'esperienza di giocare in un altro campionato, imparare un'altra lingua, crescere personalmente. Non chiudo le porte a niente".