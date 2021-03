Inzaghi: “Milan, continua a guardare in alto: i conti si fanno alla fine” | News

Inzaghi parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l’Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli in un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

“Dal campo io le ho viste bene tutte e due. Noi avevamo poche armi da opporre a corazzate simili. Però lo spirito è stato sempre quello giusto. Sono state lezioni importanti per il mio Benevento, che deve proseguire il percorso di crescita”, ha spiegato Inzaghi, che ha poi proseguito: “Sulla carta la rosa dell’Inter è più forte di quella del Milan, che sta comunque andando oltre ogni previsione fin dall’inizio del campionato tenendo un ritmo altissimo”.

"La bella vittoria contro la Roma è stata fondamentale in chiave tricolore: è giusto che i rossoneri, senza fare calcoli ma con grande entusiasmo e determinazione, continuino a guardare in alto. I conti si faranno solo alla fine", ha spiegato Inzaghi, che ha poi concluso così: "Se il Milan vince lo Scudetto fa un miracolo, mentre l'Inter per struttura di squadra, ampiezza della rosa e mancanza di impegni europei resta la mia favorita".