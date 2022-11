Inzaghi: “Lite con Allegri? Alla fine dico che è andata bene” | News

Filippo Inzaghi, ex attaccante e allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla famosa lite con Massimiliano Allegri

"Chi ha sbagliato? Non mi piace tornare indietro, alla fine dico che è andata bene. Avrei continuato, certi giocatori si trascinano. La gente si deve ricordare di cosa abbiamo fatto, mentre noi giocatori così importanti pensiamo che non possiamo smettere. Secondo me però se ti riinventi, facendo anche l'allenatore o il dirigente le soddisfazioni arrivano. Mi ricordo il torneo di Viareggio vinto con la primavera del Milan, è stato quasi come vincere la Champions. Mi ha fatto crescere, va bene così", ha detto Inzaghi.