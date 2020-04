Inzaghi: “Attacco gratuito da Albertini. Io l’unico a non avere interessi”

NEWS MILAN – Massimo Ambrosini nel corso della sua diretta Instagram, ha interloquito prima con Pirlo per oltre mezz’ora (per le sue dichiarazioni, clicca qui), poi con Ventola e Massimo Oddo. C’è stato anche tempo per chiamare Pippo Inzaghi. L’allenatore del Benevento prima ribadisce di non voler parlare di calcio con Amrbo, poi non resiste e parla della polemica con Demetrio Albertini.

Un Inzaghi particolarmente provato su questo argomento, rimasto molto male per le parole dell’ex rossonero Albertini: “Io sono l’ultimo che ha interesse. Se ci fermano, siamo primi. Se riiniziamo, ci manca una partita. Io ho parlato per interesse del calcio. Il giorno che sarà finito tutto, riprendiamo. Poi se ancora ad agosto siamo in questa situazione… Dal niente, una cavolata, è stato un attacco gratuito. Pensavo di dire una cosa che pensiamo tutti, tutti lo diciamo. E’ chiaro che il primo pensiero è a chi sta male. Senza gente non è calcio, è chiaro”.

Dichiarazioni importanti sul suo passato in rossonero sono arrivate da Andrea Pirlo. L’ex regista del Milan ha ricordato Manchester 2003, finale di Champions League contro la Juventus: ecco i suoi ricordi >>>

