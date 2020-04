Ambrosini: “Che ricordi a Milanello. Due retroscena su Gattuso”

NEWS MILAN – Le dichiarazioni di Massimo Ambrosini, durante la sua diretta su Instagram insieme ad Andrea Pirlo.

Sulle sue giornate in famiglia, con allenamento annesso: “Mi alleno sul tapis roulant, nessun dolore finora. Lo sto massacrando (ride, ndr), ma il tempo mi passa velocemente visto che guardo la mini tv”.

Poi un messaggio per gli ex compagni in rossonero: “Ho visto la polemica Inzaghi-Albertini… Bisogna stare attenti a dosare le parole!”

Sul futuro da allenatore per Pirlo: “Il rischio tuo (rivolto a Pirlo, ndr) è che tu pensi che tutti ragionino come te. Tu ogni tanto sta roba ce l’avevi”.

Poi scherza e prende in giro l’amico Rino Gattuso: “La prima partita in Serie A prende gol dal portiere (Brignoli, Benevento-Milan, ndr). Ora succede questa roba qui, quando deve andare a giocare il ritorno di Champions League contro il Barcellona”.

Sui ricordi a Milanello: “Io pagherei per rivedere un pranzo di quelli che facevamo a Milanello. Pirlo, Abbiati, Pippo, Sandro, Oddo, Rino, Broccolo e io (Ambro). Mamma mia, che legnate. Rino cominciava a portare pesce a Milanello. E se qualcuno diceva che non era buono, voleva di tutto. C’era Kaladze in quel periodo… Eravamo a Malta, Rino fa gli anni a gennaio e noi eravamo in ritiro. Quando siamo tornati dal ritiro, Kala si era alzato per fare gli auguri, e lui si lamentava che lo prendevamo in giro. La prima cena del ritiro, Kala si alza e dice: ‘mancano 361 giorni al compleanno di Rino’. Ogni volta lo diceva, poi Rino si alzava e lo andava a menare“.

