Cannavaro ha detto che somigli a Ibrahimovic: "È bello essere paragonato a un grande giocatore come Zlatan e spero di fare come lui". Milan-Juventus, le probabili formazioni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.