Inter, Pavard: “Voglio vincere lo Scudetto e la seconda stella”

Intervistato dai microfoni del canale ufficiale del club, Benjamin Pavard, nuovo difensore dell'Inter, ha parlato degli obiettivi di questa stagione: "Voglio vincere lo Scudetto in modo da fissare la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Io vivo per vincere trofei, e questa cosa è importante per i tifosi e per tutto il Club. Farò tutto il possibile per conquistare quanti più titoli possibili. In squadra ci sono dei giocatori di fama mondiale che ci aiuteranno a raggiungerli".