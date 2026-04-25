Inter, le parole di Chivu—
«I ragazzi hanno capito che potevano rimanere competitivi andando contro la narrazione di inizio anno, tutti parlavano di ciclo finito: sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta. Ho la fortuna di allenare una squadra e un ambiente che conosco molto bene. Hanno subito ingiustizie che non si meritavano non raggiungendo determinati obiettivi, mi prendo il senso di appartenenza. Mi ha colpito l’unità di un gruppo che sa stare insieme e sa stare bene. Amo da morire questi ragazzi».
Chivu prosegue: «Voi parlate delle partite dopo la sosta ma io parlo di una stagione intera, siamo arrivati alla sosta con un bel vantaggio. Quei pareggi e la sconfitta col Milan hanno creato la critica, ma avevamo comunque 6 o 7 punti di vantaggio anche durante la sosta. Poi abbiamo fatto buone prestazioni, ci siamo messi da soli nella condizione di poter sognare».
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