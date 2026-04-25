Inter, le parole di Chivu

«I ragazzi hanno capito che potevano rimanere competitivi andando contro la narrazione di inizio anno, tutti parlavano di ciclo finito: sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta. Ho la fortuna di allenare una squadra e un ambiente che conosco molto bene. Hanno subito ingiustizie che non si meritavano non raggiungendo determinati obiettivi, mi prendo il senso di appartenenza. Mi ha colpito l’unità di un gruppo che sa stare insieme e sa stare bene. Amo da morire questi ragazzi».