Inter-Milan, Rebic: “Ibrahimovic mai stato in dubbio per il derby”

NEWS MILAN – Ante Rebic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nel pre-partita del derby di Milano, Inter-Milan. Queste le dichiarazioni di Rebic: “Il derby è sempre una grande partita, ci siamo preparati bene e speriamo di portare a casa i tre punti. Zlatan Ibrahimovic non è mai stato in dubbio, è pronto per giocare questa gara”. Per le formazioni ufficiali del derby della Madonnina tra l’Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

