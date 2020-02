Inter-Milan, Rebic: “Ibrahimovic ha avuto un impatto enorme”

NEWS MILAN – Ante Rebic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport’ prima del derby di Milano, Inter-Milan. Queste le dichiarazioni di Rebic: “Sarà una grande partita, abbiamo analizzato il nostro avversario e ci siamo preparati al meglio per tutta la settimana. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha avuto un enorme impatto in noi, con la sua esperienza ha aiutato sul piano psicologico. Ha cambiato la squadra. Ogni partita è importante, stasera possiamo vincere e cercheremo di farli. Dovremo andare avanti cercando di vincere di volta in volta”. Per le formazioni ufficiali del derby, continua a leggere >>>

