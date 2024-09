Milan, Toldo: “Difficile che i rossoneri invertano la rotta con l’Inter”

Francesco Toldo è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per parlare della situazione attuale del Milan. Per l'ex portiere i rossoneri avranno fatica a invertire la marcia contro l'Inter. Il Diavolo arriva da un brutto inizio stagionale, condito da una sola vittoria in cinque gare disputate. Per Fonseca può arrivare l'ultima panchina da allenatore del Milan già nel derby contro l'Inter... Ecco il pensiero di Toldo: