Inter-Milan, Galderisi: “Non mi stupirei se vincessero i rossoneri”

Tra le tante voci che si sono espresse in merito al derby tra Inter e Milan che andrà in scena domenica 5 febbraio alle ore 20:45 spicca anche quella di Giuseppe Galderisi. L'ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, e si è soffermato in modo particolare sulla possibilità che vincano i rossoneri. Un opzione che a sua detta non sarebbe così sorprendente. Di seguito le sue parole.