Inter-Milan, De Vrij: “Dimostrato carattere. Rispetto per Ibrahimovic”

NEWS INTER – Un derby a due facce, vinto dall’Inter in rimonta per 4-2, dopo lo 0-2 del Milan nel primo tempo. Nel post-partita, intervistato ai microfoni di Sky Sport Stefan De Vrij. Il difensore è stato autore del gol di testa che ha completato la rimonta, portando il parziale sul 3-2 per i nerazzurri.

Al termine del match, ecco la sua analisi del derby: “C’è tanta soddisfazione per vittoria e carattere dimostrato nella ripresa. Loro in vantaggio meritatamente, non eravamo noi nel primo tempo. Entrati diversamente, abbiamo segnato subito due gol, ci abbiamo creduto. La mentalità era cambiata“.

E proprio sulla mentalità della squadra: “Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, però abbiamo dimostrato la nostra forza di carattere, non solo di gioco. Siamo stati tutti bravi, ma in queste partite ci vuole altro. E lo abbiamo dimostrato nella ripresa”.

Sulla sfida Scudetto contro la Lazio: “Siamo tutti lì, in tre per il primo posto. Sono partite bellissime, che vogliamo tutti giocare. Siamo contenti di poterle giocare”.

Su Zlatan Ibrahimovic, e il suo impatto contro la difesa nerazzurra: “E’ fortissimo, lo sappiamo tutti. Lo ha dimostrato nella sua carriera, sapevamo che non sarebbe stato facile incontrarlo. Tutto il rispetto per lui, noi volevamo fare la nostra partita. Per noi difensori sono palloni difficili quando c’è palla libera, poi Ibra è stato bravo, è fortissimo fisicamente e di sponda. Noi non eravamo compatti e ci hanno messo in difficoltà”.

Sul gol segnato, ecco cosa risponde De Vrij: “Me ne sono accorto dopo che era entrata, quando mi sono girato. Emozioni uniche, già l’anno scorso al derby e oggi di nuovo. Ricordi che restano per sempre”. Intanto, ecco le pagelle rossonere al termine di Inter-Milan: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android