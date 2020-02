VIDEO MILAN – Finisce 4-2 Inter-Milan. Un derby che fa malissimo. I rossoneri erano in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, ma nel secondo i nerazzurri hanno ribaltato tutto. Partita da dimenticare nel complesso per il Diavolo. Nella video news abbiamo selezionato alcune statistiche e curiosità sulla partita, ovviamente molti dati negativi. Eccoli.

