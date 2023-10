Inter, Marotta: “Vincere il derby con il Milan ha un sapore particolare”

Beppe Marotta , dirigente dell' Inter , ha parlato nel corso del 'Festival dello Sport', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sul paragone tra i derby contro Milan e Juventus . Ecco le sue dichiarazioni raccolte da 'TMW'.

Inter, le parole di Beppe Marotta

"La vittoria dà una grande emozione, adrenalina. Parliamo di due avversari assolutamente di rango. Il Milan rappresenta il derby cittadino, che ha un sapore particolare. L'altra rappresenta il derby d'Italia ed è una società altrettanto storica ed importante. Dipende dai momenti, vincere un derby, magari anche importante, significa qualcosa di più. Quest'anno abbiamo già vinto quello con il Milan, quindi rimane quello con la Juventus".