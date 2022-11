Inter, Inzaghi: “Sconfitta che fa male. Scudetto? No, serve continuità”

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Juventus-Inter, Simone Inzaghi ha parlato della sconfitta della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo fare di più in questi match. Non possiamo non andare in vantaggio oggi con quanto creato nel primo tempo, sull'1-0 poi abbiamo avuto un'occasione, il 2-0 è un passaggio dopo cui Brozovic sarebbe andato in porta e invece è intervenuto Bremer. La mia squadra deve far di più. Scudetto? In questo momento l'Inter deve puntare ad avere ancora più continuità. Venivamo da quattro vittorie consecutive, questa è una sconfitta che fa male. Dovremo recuperare a livello mentale perché tra due giorni siamo di nuovo in campo". Calciomercato Milan, Adli potrebbe partire in prestito a gennaio.