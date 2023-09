Inter, Frattesi: “Il gol contro il Milan è la gioia più grande fino ad ora”

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla rete segnata contro il Milan nel derby

Le parole di Davide Frattesi

"Era da un po' che non dormivo così poco. È stato tutto bellissimo, dall'arrivo alla Nazionale fino al gol nel derby che è la gioia più grande per ora. È stato veramente un bel settembre e mi voglio togliere tante soddisfazioni".