Inter, Darmian: “Dobbiamo partire forte, puntiamo a vincere altri trofei”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato in vista della prossima stagione

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato degli obiettivi nerazzurri in vista della prossima stagione: "Veniamo da anni in cui abbiamo sempre alzato trofei, quindi puntiamo a vincerne altri. Non vogliamo tralasciare niente, quando sei all’Inter devi puntare al massimo. La base di partenza è ottima. Stiamo facendo un bel lavoro".