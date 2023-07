Inter, Bastoni: “Non ho dubbi che saremo in corsa per il vertice”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato in vista della prossima stagione

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore dell' Inter , Alessandro Bastoni , ha parlato in vista della prossima stagione: "Siamo all’Inter, vincere è un dovere. E dunque pensiamo a portare a casa il maggior numero di partite possibili".

Infine, l'ex giocatore del Parma ha concluso: "Su questo dobbiamo mettere la testa, il resto arriverà di conseguenza. Vedremo tra qualche mese a che punto saremo, poi si capirà tutto. Ma se la mentalità sarà questa, non ho dubbi che l'Inter sarà in corsa per il vertice".