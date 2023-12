Di Carlo: “Il Milan paga gli infortuni, ma insieme a Pioli si rialzerà”

Domenico Di Carlo , ex allenatore tra le altre di Chievo Verona e Sampdoria, ha concesso un'intervista a TuttoMercatoWeb nella quale ha detto la sua sul momento che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli . Il tecnico ha detto: " Paga gli infortuni. Non riesce ad avere continuità , ma confido molto nella bravura di Pioli: quando ritroverà determinati calciatori si rialzerà ".

Il numero degli infortuni del Milan continua a salire, con quello di Thiaw contro il Borussia Dortmund sono già 25 da inizio stagione, 53 se si contano da inizio anno. Tanti, troppi. Tra l'altro il guaio fisico del tedesco in Champions League ha messo in completa emergenza il reparto difensivo che ora vede il solo Tomori tra i disponibili. Un altro reparto che naviga in acque torpide è l'attacco dove troviamo out per infortunio Leao e Okafor. Porta e centrocampo sono i reparti 'meno colpiti'. Chissà se Stefano Pioli e il suo staff riusciranno a invertire questo particolare trend negativo.