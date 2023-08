Impallomeni: “Scudetto? Il Napoli parte in vantaggio ma il Milan…”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e della corsa Scudetto in vista della prossima stagione

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e della corsa Scudetto in vista della prossima stagione. Secondo l'ex calciatore, infatti, la favorita per la vittoria finale rimarrebbe il Napoli ma, dopo questa sessione di mercato, i rossoneri intrigherebbero e non poco. Ecco le parole di Impallomeni.