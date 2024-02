Impallomeni: “Milan? I tifosi non ne possono più di questa gestione”

"E' stato tra i pochi Braglia ad avanzare l'ipotesi che il Milan possa essere messo in vendita. Non so se sia per questo motivo. Non ho informazioni dirette in merito. La maggioranza dei tifosi non ne possono più di questa gestione. Quale sarà la proprietà? Le domande sono tante. In campo il Milan sta bene, a Monza c'è stato un ritardo nelle risposte e nelle scelte, perché nel secondo tempo ha rimpicciolito gli avversari fino all'88'". LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, le probabili formazioni: nuova chance per Jovic e Musah >>>